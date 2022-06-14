الانتهاء من 28% من مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية و الرى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 28% من أعمال مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام.

وأضاف عبد العاطى أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين 30 : 45% من المستهدف، كما تم الانتهاء تنفيذ 25% من مسار القناة المفتوحة و44% من مسار المواسير، حيث يمتد هذا المسار بطول 114 كيلو مترا، عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم، وصولاً إلى محطة المعالجة الجارى إنشاؤها حالياً بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائيةقائمة بطول 60 كيلو وإنشاء 15 محطة رفع.

أوضح عبد العاطى أن كمية المياه المعاد استخدامها 15 مليون متر مكعب/ يوم.

يشار إلى أن مصر تعد من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى، ولذلك تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية، التى تواجهها من خلال التوسع فى تنفيذ مشروعات إعادة إستخدام المياه ، بالإضافة لمشروعات تطوير وتحديث المنظومة المائية من خلالمشروعات تأهيل الترع والمساقى والرى الحديث وإحلال وتأهيل المنشآت المائية، نظرًا لأهمية هذه المشروعات فى تحقيق التنمية المستدامةوخدمة المزارعين والتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وأشار عبد العاطى إلى أن محطتى بحر البقر والحمام تعالج مياه الصرف عالية الملوحة ليتم توجيهها لإعادة الاستخدام، وأن هذين المشروعين يُعدان نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة ونموذجاً يحتذى به فى مجال إعادة استخدام المياه، وخلق الآلاف من فرص العمل لمهندسين وفنيين وعمال وتشغيل المصانع.