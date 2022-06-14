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الإسكان تطرح أراضى سكنية بـ10 مدن جديدة.. تفاصيل الحجز الأحد المقبل

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 09:49 ص
الإسكان تطرح أراضى سكنية بـ10 مدن جديدة.. تفاصيل الحجز الأحد المقبل قطع اراضى - ارشيفية
كتب - أحمد حسن

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الجزار: الأحد المقبل.. إتاحة كراسات الشـروط وأسلوب الحجز والسداد والأسعـار والمساحات والمواقع 
 
 
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح قطع أراضٍ سكنية متنوعة بين ( إسكان متوسط " محور الأراضي" – إسكان متميز  - إسكان أكثر تميزاً ) بعدد 3677 قطعة أرض  بـ 10 مدن جديدة. 
 
وأضاف وزير الإسكان، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز ( online ) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط www.hdb-reservation.com، لافتاً إلى أن شـروط الـطـرح وأسلوب الحجز والمـواقـع والمـساحات والأسعـار وأسلـوب الـسـداد ستكون متاحة على الموقع الإلـكـتـرونـي اعـتـبـاراً من يوم الأحـد المقبل الموافق 19/6/2022. 
 
وأوضح المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم طرح قطع أراضي الإسكان المتوسط " محور الأراضي " بعدد 1760 قطعة بمدن ( المنيا الجديدة - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة - أسيوط الجديدة - بنى سويف الجديدة ). 
 
وقال: تم طرح قطع أراضـي الإسكان المتميز بعدد  1740 قطعة أرض بمدن ( المنيا الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة - ناصر الجديدة " غرب أسيوط " - طيبة الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة). 
 
وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أنه تم طرح قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بعدد  177 قطعة بمدن ( أسـوان الجديدة - سـوهـاج الجـديـدة - بني سويف الجديدة - أسيوط الجديدة - المنيا الجديدة ).
 

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