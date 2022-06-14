الأمم المتحدة تطلق حملة تمويل على "السوشيال ميديا" لعملية طوارئ خزان صافر

كتبت : هند المغربي

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، قد أطلق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى جمع الأموال اللازمة لبدء عملية الطوارئ لنقل النفط من الخزان العائم صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة.

وأوضح المسؤول الأممي أننا بصدد إطلاق حملة لجمع التبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ستبدأ اليوم 14 يونيو، لافتا إلى أن الجهود الرامية تهدف إلى جمع 144 مليون دولار التي تتطلبها الخطة، بما في ذلك 80 مليون دولار لتنفيذ العملية الطارئة وتركيب السفينة البديلة المؤقتة.

وذكر دوجاريك أن المملكة العربية السعودية أعلنت عن تعهد بقيمة 10 ملايين دولار كما أعلنت الولايات المتحدة أنها تعمل على تقديم مساهمة بقيمة 10 ملايين دولار، لافتا إلى أن النداء الذي أطلق في هولندا جمع حوالي 33 مليون دولار.

وأوضح المسؤول الأممي: "نحن بحاجة إلى 80 مليون دولار لبدء هذه العملية - للقيام بمرحلة الطوارئ لافتا نحن بحاجة إلى 64 مليون دولار إضافية، تقريبا، لإكمال المرحلة الثانية. كما لدينا 33 مليون دولار بالإضافة إلى ما يقرب من 5 ملايين إلى 6 ملايين دولار التي كانت بحوزتنا، مضيفا لقد كنا تقريبا في نطاق 40 مليون دولار وأريد أن أشكر المانحين الذين قدموا تلك التعهدات الأولية لأن ذلك كان مهما للغاية لبدء مبادرة تعبئة الموارد هذه."

وبحسب المنسق الأممي في اليمن، تجري المناقشات مع المانحين الآخرين للمرحلة الثانية على قدم وساق معربا عن تفاؤله في أن يرتفع التمويل للمرحلتين في الوقت المناسب.

فيما شملت قائمة الدولة الأخرى التي تعهدت كلا من ألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والسويد والنرويج وفنلندا، وفرنسا، وسويسرا، ولوكسمبورج.