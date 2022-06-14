اليوم السابع
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الأمم المتحدة تحذر من صراع أوسع فى منطقة الشرق الأوسط

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 10:38 ص
الأمم المتحدة تحذر من صراع أوسع فى منطقة الشرق الأوسط انطونيو جوتيريش امين عام الامم المتحدة
كتبت : هند المغربي

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حذرت الأمم المتحدة من صراع أوسع في منطقة الشرق الأوسط، وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن انزعاجه من تصعيد في أعمال العنف والخطاب العدائي في جميع أنحاء المنطقة في الأسابيع الأخيرة، وذلك على خلفية الإبلاغ عن قصف المطار في العاصمة السورية دمشق.

ووفق ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة حذر الأمين العام من مخاطر سوء التقدير الذي قد يؤدي إلى صراع أوسع في منطقة مضطربة بالفعل.

وأضاف جوتيريش وفقا لبيان المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"- أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والمرافق المدنية ممنوع منعا باتا بموجب القانون الإنساني الدولي، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.

وأكد استعداد الأمم المتحدة لمساعدة الدول الأعضاء في حل خلافاتها من خلال الحوار، مشيرا إلى أنه على أهبة الاستعداد لبذل مساعيه الحميدة في هذا الصدد.


الأمم المتحدة

دمشق

جوتيريش

الشرق الأوسط



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