اعرف جزر البحر الأحمر وأشهرها والقريبة من مواقع الغوص المختلفة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تقع بالنطاق الجغرافى لمحافظة البحر الأحمر قرابة 39 جزيرة بحرية متميزة تقع بالقرب من أغلبها مواقع غوص شهيرة تصل إليها السياح من كل العالم لممارسة رياضة الغوص فى أعماقها.. تعرف على أسماء تلك الجزر المختلفة :

- يمتلك ساحل البحر الأحمر على 521 جزيرة بطول الساحل مختلفة الأحجام، وتختلف أهمية كل منها طبقاً لموقعها الجغرافى ومساحتها ومدى صلاحيتها للاستغلال الاقتصادى والاستخدام العسكرى.

- تمتلك محافظة البحر الأحمر منها 39 جزيرة هى: جزيرة أم الكيان، مكورات، غانم، قيسوم، سيول، طويلة، جوبال، أم اللحيمات، الميتيين، شدوان، أم قمر، الفنادير، الجفتون الكبير، الجفتون الصغير، أبو منقار، أبو رمادة، أم جاويش الكبيرة، أم جاويش الصغيرة، سهل حشيش، سعدان، أم الجرسان، التوبيا البيضاء، التوبيا الحمراء، الأخوين، الكيزان، روكى، سيول، شواريت، محابيس، الزبرجد،مكوع، مريار، سيال، روابيل، كولالا، الدبيا، حلايب.

- 13 جزيرة منها توجد بمحيطها تجمعات سمكية ويمكن الصيد بمحيطها وهى ليست محميات، منها جزر الفنادير، مريار، سيال، روابيل، الديبا، الأخوين، أبو الكيزان، جزر مكورات، جزر قيسوم، الجوبال.

- 22 جزيرة منها تحيطها شعاب مرجانية وبها أماكن غوص وتصلح للأنشطة السياحية إلا منها جوبال والجفتون، والزبرجد، وطويلة، وشدوان.

- جزيرة الجفتون الكبير ضمن أكبر الجزر البحرية التى تقام على ظهرها أنشطة سياحية يوجد بجزيرة الجفتون كافتيريا ومطعم مرسى لاستقبال السياح، وتبعد عن شاطئ مدينة الغردقة حوالى 11 كم، وتبلغ مساحتها 18 كم تقريبًا، تنطلق يوميًا مئات مراكب السفارى إليها.

- يوجد ما بين جزر محافظة البحر الأحمر تواجد أمنى على 6 جزر مختلفة شمالاً وجنوبًا.

- تعتبر جزيرة شدوان من أهم جزر البحر الأحمر استراتيجيًا، حيث تتحكم فى حركة الملاحة من وإلى قناة السويس، وبها فنار إرشادى كبير لإرشاد السفن وهى الأكبر من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها بالفدان 9800 فدان تقريبًا.