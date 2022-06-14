ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة للدول العربية 2021

أ ش أ

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، عن ارتفاع كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى الدول العربية بنسبة 42% لتبلغ نحو 53 مليار دولار عام 2021، ولتمثل حصتها 6.3% من مجمل التدفقات الواردة الى الدول النامية و3.3% من مجمل التدفقات العالمية البالغة نحو 1.58 تريليون دولار.

وأوضحت المؤسسة في تقرير لها صادر اليوم الثلاثاء ومن خلال رصدها السنوي استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة حيث استحوذت الدول الخمس الأولى على أكثر من 96% من مجمل التدفقات بقيادة الإمارات التي استقطبت 20.7 مليار دولار بحصة تجاوزت 39.1%، تلتها السعودية بقيمة 19.3 مليار دولار وحصة 36.5%.

كما اشارت بيانات الرصد إلى ارتفاع أرصدة الاستثمار الاجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنهاية العام 2021، بنحو 52 مليار دولار وبمعدل 5.4% مقارنة بعام 2020 من 958 مليار دولار إلى أكثر من 1 تريليون دولار عام 2021، وذلك وفق بيانات (الاونكتاد)، حيث استحوذت الدول الثلاث الاولى على نحو 56.5% من مجمل الأرصدة التراكمية الواردة الى المنطقة وتصدرت السعودية الترتيب العربي بـ 261 مليار دولار وبحصة بلغت 26% من الاجمالي العربي، تلتها الإمارات بقيمة 171.6 مليار دولار وحصة 17%.

وفي المقابل ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الدول العربية نحو مختلف دول العالم بمعدل 46% إلى 52 مليار دولار، ساهمت السعودية والامارات بنحو 90% من تلك التدفقات وبحصص بلغت 46.1% و43.5% على التولي، ثم حلت الكويت في المرتبة الثالثة بنسبة 7% من مجمل التدفقات الصادرة عن الدول العربية لعام 2021.

كما ارتفعت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الدول العربية بمعدل 10.2% الى 543.4 مليار دولار بنهاية عام 2021، ساهمت فيها الامارات والسعودية وقطر بنحو 76.5% من مجمل الأرصدة الصادرة عن المنطقة وبحصص بلغت 39.6% و27.9% و8.8% على التوالي، ثم حلت الكويت في المركز الرابع بحصة 6.7%.

وفيما يتعلق بصفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2021، فقد بلغت قيمة صفقات البيع في 12 دولة عربية نحو 30 مليار دولار وبحصة 4.1% من الإجمالي العالمي البالغ 728 مليار دولار، وتركزت تلك الصفقات بنسبة 81.5% في السعودية و13.6% في الكويت، و5.1% في الإمارات.

وفي المقابل بلغت قيمة صفقات الشراء لـ 12 دولة عربية أكثر من 7 مليارات دولار ساهمت الإمارات فيها بـ 6.1 مليارات دولار وبحصة 86.6% من الاجمالي العربي.

يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، تأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقراً رئيسيا لها. وهي حاصلة على تصنيف A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل S&P، كما أنها تُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.