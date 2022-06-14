إنقاذ عدد من المنازل الخشبية فى حى العرب ببورسعيد من الحريق

أنقذ رجال الحماية المدنية بمديرية أمن بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عددا من المنازل الخشبية في نطاق حي العرب بمحافظة بورسعيد.

ورد بلاغ إلى اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، باندلاع حريق في أحد المنازل الخشبية بتقاطع شارعي أبو الحسن والشرقية في حي العرب.

وعلى الفور دفعت إدارة الحماية المدنية بثلاث سيارات وقوات قسم الإطفاء بقيادة المقدم هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، وقاموا بالسيطرة على الحريق الذي نشب بالوحدة السكنية في الطابق الأخير بالمنزل الخشبي.

وتمت عمليات التبريد حتى لا يتجدد الحريق مرة أخرى، ومنع وصوله إلى المنازل الخشبية المجاورة، حيث إن طبيعة المنطقة بحي العرب هي منازل خشبية قديمة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث.