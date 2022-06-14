إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بإحدى ترع الشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول 9 أشخاص مصابين جراء انقلاب سيارة ميكروباص في مياه ترعة.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في مياه ترعة بطريق بردين – الزقازيق، بنطاق مركز شرطة الزقازيق، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص من مستقي السيارة.

تم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة وخروجهم عقب تعافيهم جميعًا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.