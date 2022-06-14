إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات عائلية بدار السلام جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيب 4 أشخاص من بينهم سيدة بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى دار السلام المركزى التي قامت بتحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعى وذلك إثر وقوع مشاجرة بينهم بناحية قرية الكشح بسبب خلافات عائلية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج بوقوع مشاجرة بين أقارب بسبب خلافات عائلية نتج عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوجود مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات الزواج نتج عن المشاجرة إصابة 3 رجال وسيدة تم نقلهم جميعا لمستشفى سوهاج الجامعى للعلاج.

أشارت التحريات أن سبب المشاجرة خلافات بين ربة منزل وزوجها منذ فترة وتطورت اليوم إلى مشاجرة بين أهالى العائلة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف .