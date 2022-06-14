اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 يونيو 2022 02:05 م
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إصابة 2 فى انقلاب سيارة نقل بطريق أبوزنيمة بجنوب سيناء

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 01:06 م
إصابة 2 فى انقلاب سيارة نقل بطريق أبوزنيمة بجنوب سيناء جانب من الحادث
جنوب سيناء: فايزة مرسال

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أصيب شخصان فى انقلاب سيارة نقل (7548 ع د ب) بين كارتة أبو زنيمة بجنوب سيناء وكارتة ابو صويرة.
 
تلقي اللواء شريف عبد الرؤوف مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من رئيس مباحث تأمين الطريق، على الفور انتقل مباحث مدينة أبوزنيمة الى مكان الحادث.
 
أسفر الحادث عن إصابة عادل على احمد على 39سنة غربية كدمات متفرقه بالجسم وعصام مسعد جودة النجار 14سنة الغربية كدمات متفرقه بالجسم، وتم نقلهما الى مستشفى أبورديس العام وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.
 
 
107124-إصابة-2-فى-انقلاب-سيارة-نقل-بطريق-أبوزنيمة-بجنوب-سيناء
107124-إصابة-2-فى-انقلاب-سيارة-نقل-بطريق-أبوزنيمة-بجنوب-سيناء

152442-انقلاب-سيارة-نقل
152442-انقلاب-سيارة-نقل
 
 

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