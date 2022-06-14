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إصابة شخصين إثر حادث انقلاب سيارة فى الصف

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 09:24 ص
إصابة شخصين إثر حادث انقلاب سيارة فى الصف انقلاب سيارة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصان بسبب حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى في مدينة الصف، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من أطفيح اتجاه الصف، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بمنطقة الصف بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

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