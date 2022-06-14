إخماد حريق داخل شقة سكنية فى منشأة ناصر دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة منشأة ناصر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق شقة سكنية فى منطقة منشأة ناصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.