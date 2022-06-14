إجراء 3765 عملية جراحية بمستشفى مبرة المحلة فى النصف الأول من عام 2022

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحى بالغربية، فى بيان له، نجاح مستشفى مبرة المحلة للتأمين الصحى ولأول مرة فى إجراء استئصال كيس دموي منفجر بالمبيض الأيسر لفتاة تبلغ من العمر 16 عاما بالمنظار الدقيق وبدون فتح البطن، حيث تم استقبال المريضة بمستشفى مبرة المحلة فى الرابعة صباحا ودخول المريضة تحت الملاحظة لضمان سلامة المبيض من مضاعفات الغرغرينا أو حدوث نزيف داخلي، لإجراء جراحة دقيقة بالمنظار.

وأوضح الدكتور محمد حشاد مدير المستشفى، أن المريضة وصلت المستشفى بآلام حادة بالبطن منذ يومين، وتم إجراء الفحوصات لمتابعة تدفق الدم بالمبيض الأيسر والملتوي جزئيا وانحسار الألم تدريجيا مع تقنية استعدال وضع الإلتواء حتى التحضير الطارئ للتدخل بالمنظار الجراحي الدقيق للحفاظ على سلامة الفتاة الإنجابية كاملة بالمستقبل.

وفي ذات السياق، أشار مدير الفرع بقيام المستشفى بإجراء ما يقرب من 300 عملية جراحية في تخصص النساء والتوليد، بالإضافة إلى إجراء 3765 عملية جراحية بمختلف التخصصات خلال النصف الأول من عام 2022، ويجري حاليا تشغيل رعاية مركزة جديدة للأطفال بسعة 4 أسرة كتوسع للرعاية الحالية للأطفال لتصبح رعاية الأطفال بإجمالي 9 أسرة لخدمة المرضى.