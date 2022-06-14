أمن القاهرة ينقذ شخصا احتجز داخل شقته فى منطقة النزهة

قدمت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى استجابة فوریة منها، المساعدة لمواطن محتجز داخل شقته، وتحرر محضر بالواقعة.

فى إطار استراتیجیة وزارة الداخلیة الھادفة فى أحد محاورھا لتفعیل الدور المجتمعى والإنسانى بكافة القطاعات الأمنیة من خلال التعامل الإیجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى، فقد تبلغ لقسم شرطة النزھة بمدیریة أمن القاھرة من أحد المواطنین یلتمس مساعدة لكونه محتجزاً داخل الشقه محل سكنه الكائنة بأحد العقارات بدائرة القسم، لفقده المفتاح الخاص بالشقة.

على الفور تم التنتقال إلى محل البلاغ وقامت قوات الحمایة المدنیة بإخراج المواطن دون أى إصابات، وقدم المواطن الشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفوریة وتلبیة استغاثته.