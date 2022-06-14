أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 14-6-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 14-6-2022.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا".

البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 661.421 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 414 مليون ورقة مالية بقيمة 683.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.3 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.25% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.69%، والعرب على 6.05% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، 116.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 49.6 مليون جنيه، 16 مليون جنيه، 44.3 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34%، ليغلق عند مستوى 9981 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1767 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 12283 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4036 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 1854 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2742 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 3857 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1191 نقطة.

وصعدت أسهم 70 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 38 شركة، ولم تتغير مستويات 81 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 2.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.815 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.96%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 13.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.19%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 4.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.05%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 0.984 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.19%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.11%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 5 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.85%.

- حق اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة-1 بسعر إغلاق 0.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.85%.

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 0.315 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.67%.

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بسعر إغلاق 7.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.34%.