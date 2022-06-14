أخبار مصر.. الحكومة تنفى استقطاع جزء من مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من رسالة صوتية تزعم استقطاع الدولة جزء من مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات والاحتفاظ بها كأمانات فى الخزانة العامة للدولة لعدة سنوات، تواصل المركز مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الهيئة، أنه لا صحة لاستقطاع أى جزء من مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات أو الاحتفاظ بها كأمانات في الخزانة العامة للدولة لعدة سنوات، وأن ما تم تداوله بالرسالة الصوتية غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة، مُشددةً على التزام الدولة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات كاملةً دون استقطاع أي جزء منها، وكذلك صرف كافة الاستحقاقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون أي انتقاص، مشيرةً إلى أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال.

وفي سياق متصل، وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، يتمّ تمويل المكافأة من جهتين هما حصة سداد يلتزم بها المؤمن عليه -الموظف- بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريًا، وحصة سداد يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريًا، ويتمّ إيداع المبالغ في حساب شخصي خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالي لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

الإسكان تطرح أراضى سكنية بـ10 مدن جديدة.. تفاصيل الحجز الأحد المقبل

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح قطع أراضٍ سكنية متنوعة بين ( إسكان متوسط " محور الأراضي" – إسكان متميز - إسكان أكثر تميزاً ) بعدد 3677 قطعة أرض بـ 10 مدن جديدة.

وأضاف وزير الإسكان، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز ( online ) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط www.hdb-reservation.com، لافتاً إلى أن شـروط الـطـرح وأسلوب الحجز والمـواقـع والمـساحات والأسعـار وأسلـوب الـسـداد ستكون متاحة على الموقع الإلـكـتـرونـي اعـتـبـاراً من يوم الأحـد المقبل الموافق 19/6/2022.

وأوضح المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم طرح قطع أراضي الإسكان المتوسط " محور الأراضي " بعدد 1760 قطعة بمدن ( المنيا الجديدة - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة - أسيوط الجديدة - بنى سويف الجديدة ).

إطلاق استراتيجية تطوير صناعة السيارات بحضور رئيس الوزراء

شهد الدكتور مصطفي مدبولي ، مراسم تدشين إطلاق استراتيجية تطوير صناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية لشرق بورسعيد.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى محافظة بورسعيد، في زيارة لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يرافقه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بالمنطقة الاقتصادية التي تعدُ أحد أذرع الدولة المصرية لتحقيق التنمية، من خلال ما تتمتع به من إمكانات ومزايا تنافسية، في مقدمتها مناطقها الصناعية وموانئها التابعة، مشدداً على الدعم الكامل الذي تقدمه القيادة السياسية للمنطقة الاقتصادية، ومشيراً إلى أهمية الدور التنموي الذي تقوم به.

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات الأقصى فى حماية قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول هيكلهم المزعوم تحت حماية شرطة الاحتلال.

كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد جددت إبعاد المرابطتين المقدسيتين نفيسة خويص ورائدة سعيد عن المسجد الأقصى المبارك، لمدة ستة أشهر للأولى وخمسة أشهر للثانية.

وأطلقت دعوات شبابية مقدسية للحشد والرباط بالأقصى يوم الجمعة المقبلة، نصرة للمبعدين عنه، بقرارات احتلالية.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في قبلة المسلمين الأولى.

خالد عبد الغفار: مبادرات رئاسية جديدة للكشف عن سرطان الرئة والبروستاتا.. فيديو

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم باعمال وزير الصحة ، أن محافظة الإسكندرية من المحافظات الكبيرة وبها 157 مستشفي ما بين جامعي ومستشفيات وزارة الصحة، والمنتشرة على جميع انحاء المحافظة شرقا وغربا وتخدم 6 ملايين مواطن، بالإضافة إلى 11 مستشفى جامعي، وهي منظومة ضخمة به أكثر من أربعة آلاف سرير، جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمدينة الإسكندرية ومتابعة عدد من المستشفيات.

وأشار الوزير خلال جولته فى محافظة الإسكندرية إلى أن الزيارة تأتي للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة ما تقدمه المستشفى من خدمات، والتي تعد العاصمة الثانية لمصر.

وأوضح الوزير أن مستشفي العامرية نقطة مهمة من نقاط الزيارة، لأنه من المستشفيات القديمة، والتي تم بناءها في الستينيات وهو أمر يحتاج دائمة إلى متابعة وصيانة وهي أماكن تحتاج إعادة النظر وهو الهدف من الزيارة.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تقدم خدماتها لـ100 مليون مواطن، وحجم الأمل الموجود عند المصريين في العلاج كبير جدا، والهدف دائما هو التكامل بين مقدمي الخدمة الصحية سوء في وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو الخاصة، لأن المريض يحتاج إلى أجهزة متطورة، ونحن الآن بصدد توريد أجهزة رنين مغناطيسي وأشعة ( C T) لأن المستشفى تستقبل حالات الطوارئ وحوادث الطرق، وخاصة في الفترات الصيفية، وأكد أن المنظومة في تطوير مستمر وكبير.