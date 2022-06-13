8 أدلة ثبوت تقود المتهم فى حادث "الريف الأوروبى" للجنايات.. أبرزها اعترافاته

كتب أحمد الجعفرى

أحالت جهات التحقيق المتهم فى حادث مزرعة "الريف الأوروبى" للمحاكمة، بعدما وجهت له عدة اتهامات، من بينها القتل العمد لمزارع، مقترنة بخمس جنايات أخرى، هي قتل ابنتي المزارع وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتي المجني عليهما.

وأستندت جهات التحقيق فى إحالة المتهم إلى عدة أدلة ثبوت، ترصدها "اليوم السابع" فى التقرير التالى:

اعترافات المتهم في التحقيقات.

المعاينة التصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة.

إرشاد المتهم عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض.

أرشاد المتهم عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم.

تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة.

تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة.

تقرير فحص الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة.

أقوال تسعة شهود في التحقيقات.