اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 يونيو 2022 01:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

8 أدلة ثبوت تقود المتهم فى حادث "الريف الأوروبى" للجنايات.. أبرزها اعترافاته

الإثنين، 13 يونيو 2022 01:12 م
8 أدلة ثبوت تقود المتهم فى حادث "الريف الأوروبى" للجنايات.. أبرزها اعترافاته محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحالت جهات التحقيق المتهم فى حادث مزرعة "الريف الأوروبى" للمحاكمة، بعدما وجهت له عدة اتهامات، من بينها القتل العمد لمزارع، مقترنة بخمس جنايات أخرى، هي قتل ابنتي المزارع وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتي المجني عليهما.
 
وأستندت جهات التحقيق فى إحالة المتهم إلى عدة أدلة ثبوت، ترصدها "اليوم السابع" فى التقرير التالى:
 
اعترافات المتهم في التحقيقات.
 
المعاينة التصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة.
 
إرشاد المتهم عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض.
 
أرشاد المتهم عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم.
 
تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة.
 
تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة.
 
تقرير فحص الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة.
 
أقوال تسعة شهود في التحقيقات.
 
 

قتل

الريف الاوروبي

مزرعة الريف الأوروبى

الطب الشرعى

الجيزة

مخدرات

جريمة قتل



الموضوعات المتعلقة

استئناف القاهرة تتسلم ملف تحقيقات "مزرعة الريف الأوروبي" لتحديد موعد للمحاكمة

الإثنين، 13 يونيو 2022 10:24 ص

النيابة العامة تكشف حقيقة جريمة الريف الأوروبى.. المزارع رفض تزويج ابنته للمتهم فقرر الانتقام من الأسرة.. أحضر مخدرا وحاول التعدى على إحدى بنات المجنى عليه لإذلالهم.. والمتهم ارتكب 5 جنايات بخلاف القتل

الإثنين، 13 يونيو 2022 12:07 ص

المتهم بمذبحة الريف الأوروبى يجرى محاكاة تصويرية لجريمته

الأحد، 12 يونيو 2022 11:39 م

النيابة العامة: المتهم بمذبحة الريف الأوروبى ارتكب 5 جرائم بخلاف القتل

الأحد، 12 يونيو 2022 11:35 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة