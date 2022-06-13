4 مجموعات سلعية تستحوذ على صادرات مصر إلى أمريكا عام 2021

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنهاية عام 2021، حيث شهدت تلك الفترة ارتفاع مجموعات سلعية مختلفة، وارتفعت الصادرات المصرية إلى ملياري و536 مليون دولار عام 2021، مقابل مليار و632 مليون دولار في عام 2020، بزيادة بلغت 904 مليون دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء التي حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، إن مجموعة الخيوط والألياف النسجية ومنتجات الغزل والنسيج والملابس بلغت قيمة صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية نحو مليار و444 مليونا و607 آلاف دولار بنهاية عام 2021، مقابل مليار و5 ملايين دولار في العام السابق له 2020، بزيادة بلغت 438 مليونا و897 ألف دولار، يليها مجموعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك بقيمة بلغت 324 مليونا و452 ألف دولار بنهاية عام 2021، مقابل 212 مليونا و246 ألف دولار بنهاية عام 2020، بزيادة بلغت 112 مليونا و206 ألف دولار.

وأضافت بيانات الإحصاء، أن المجموعات السلعية تضمنت أيضا صادرات مصر من مجموعة المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 247 مليونا و895 ألف دولار في نهاية عام 2021، مقابل 46 مليونا و585 ألف دولار في عام 2020، بزيادة بلغت 201 مليون و310 ألف دولار، إلى جانب صادرات مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ بقيمة 222 مليونا و680 ألف دولار عام 2021، مقابل 159 مليونا و361 ألف دولار عام 2020، بزيادة بلغت 63 مليونا و319 ألف دولار.