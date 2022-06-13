"260 درجة" بالإعدادية حد أدنى للقبول بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

بنى سويف هانى فتحى

اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مذكرة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بشأن تنسيق القبول بمدرسة شركة المياه بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل" للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام 2021/2022، وذلك بحد أدنى" 260 درجة" للعام الدراسى المقبل، على أن يبدأ التقديم اعتباراً من الأربعاء المقبل 15 يوينو الجارى وحتى 30 من نفس الشهر.



حيث أوضحت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم تحديد مجموع 260 درجة كحد أدنى للتقدم بطلب التحاق للمدرسة للعام الدراسى المقبل 2022/2023، مشيرة إلى أن القبول بالمدرسة سيكون طبقاُ لأعلى المجاميع وبعد اجتياز الاختبارات التى تحددها الشركة، وذلك فى ضوء الاجتماع الذى عقدته الشركة القابضة " بالفيديو كونفرانس" لتحديد تنسيق القبول بمدارس مياه الشرب، وفقا للتقسيم الجغرافى لكل مدرسة واحتياجات الشركات فى تخصصات وتشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى وضبط وجودة محطات المياه



من جانبه أضاف المهندس كمال عمران مدير مدرسة مياه الشرب، أن التقديم سوف يكون "إلكترونياً "على الرابط الذى تخصصه شركة المياه بداية من 15 يونية الجارى، ولمدة أسبوعين، موضحا ً أن على الطالب الدخول على الرابط وملء استمارة التقديم " الأبليكيشن" بالبيانات (الاسم.العنوان.السن فى أول أكتوبر المقبل.المجموع....)مع تحميل المستندات المطلوبة صور: المؤهل الدراسى، شهادة الميلاد بطاقة الرقم القومى لولى الأمر وصورة شخصية للطالب، وإرفاقها على الرابط فى ملف واحد بصيغة "PDF".