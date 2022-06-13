10 معلومات عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022.. (إنفوجراف)

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2022 التى تنطلق 20 يونيو الجارى فى المواد غير المضافة للمجموع و26 من نفس الشهر فى المواد الدراسية الأساسية، يقدم "اليوم السابع" فى الإنفوجراف التالى 10 معلومات عن أسئلة الامتحان.





معلومات عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة

معلومات عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة :

- أسئلة الامتحان تم وضعها من بنوك الأسئلة من متخصصين فى المواد الدراسية المختلفة

- الأسئلة ستخاطب الفهم ونواتج التعلم الحقيقى والتحليل والتطبيق

- أسئلة الامتحان سيتم الإجابة عنها فى كراسة البابل شيت وتعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك

- جميع أسئلة امتحانات الثانوية من المقرر وهى مجموعة من مخرجات التعلم

- جميع أسئلة الامتحان اختيار من متعدد ولا توجد أسئلة مقالية

- سوف يتسلم الطالب كراسة الأسئلة ثم ورقة البابل شيت للتظليل على الدائرة الصحيحة

- الأسئلة موزعة على موضوعات المنهج الدراسى بالكامل

- لا يجب على الطالب التركيز على جزئيات بعينها وترك جزئيات أخرى

- الإجابة عن الأسئلة تحتاج لطالب فهم نواتج التعلم وابتعد عن الحفظ

- أسئلة الامتحان ستكون غير مباشرة بمعنى أن البدائل الاختيارية ستكون قريبة من بعضها ومن ثم على الطالب التركيز جيدا وقراءة الأسئلة قبل اختيار الإجابة الصحيحة

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.