وزير دفاع كوريا الجنوبية يبحث مع نظيريه الأسترالى والهولندى تعزيز التعاون

وكالات

بحث وزير الدفاع الكورى الجنوبى لى جونج-سوب، خلال لقائه، نظيريه من أستراليا ريتشارد مارليس، وهولندا كايسا أولونغرن كل على حدة، تعزيز التعاون العسكرى بين البلدين، وذلك على هامش منتدى حوار "شانغريلا" السنوى فى سنغافورة، الذى يستمر ثلاثة أيام.

وأشار وزير الدفاع الكورى الجنوبي- خلال لقائه وزير الدفاع الأسترالي- إلى ضرورة المساعدة فى تحقيق نتيجة واضحة فى التعاون فى صناعة الأسلحة بين البلدين، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأسترالى أن بلاده تعتبر كوريا الجنوبية أحد الشركاء الأساسيين فى سياستها الخارجية، معربا عن أمل بلاده فى توسيع التعاون الدفاعي.

يُشار إلى أن المركبة المدرعة "ريد باك" التى تنتجها شركة هانوا للدفاع الكورية الجنوبية هى قيد المنافسة للانضمام إلى مشروع المشتريات رفيع المستوى للجيش الأسترالى، ومن المتوقع الإعلان عن الفائز بالمشروع، فى وقت لاحق من هذا العام.

وفى لقائها بالوزير الكورى الجنوبي، أعربت وزيرة الدفاع الهولندية عن أملها فى التعاون الدفاعى النشط مع كوريا الجنوبية فى مجالات التكنولوجيا الجديدة، مثل الأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعي.