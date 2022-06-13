اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 يونيو 2022 09:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير خارجية باكستان يستقبل طارق دحروج سفير مصر لدى إسلام أباد

الإثنين، 13 يونيو 2022 08:47 م
وزير خارجية باكستان يستقبل طارق دحروج سفير مصر لدى إسلام أباد وزير خارجية باكستان يستقبل سفير مصر
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري، اليوم الاثنين، سفير جمهورية مصر العربية لدى باكستان الدكتور طارق دحروج.
 
أكدت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفى له إلى أن المشاورات تطرق لتبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الثنائية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون الاقتصادي لما فيه مصلحة البلدين.
 
وتطرقت المباحثات إلى تطورات الأوضاع الإقليمية ومنطقة الشرق الأوسط خاصة الأوضاع في ليبيا وسوريا.
 
يعد استقبال وزير الخارجية الباكستاني للسفير المصرى لدى إسلام أباد أول لقاء يعقد مع سفير عربى منذ تولي بلاول بوتو زرداري لمهام منصبه.

وزير خارجية باكستان

باكستان

سفير مصر لدى إسلام أباد

طارق دحروج

إسلام أباد

مصر



الموضوعات المتعلقة

دراسة: مصر شهدت توسعًا كبيرًا فى إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية

الإثنين، 13 يونيو 2022 08:00 م

ارتفاع نسب الإشغال الفندقى بالبحر الأحمر.. السياحة الأوربية تشغل 90% من الفنادق.. مسئول سياحى: الأوربيون استشعروا قيمة مصر وانخفاض الأسعار بها.. والألمان الأكثر وصولا للغردقة والبولنديين والإيطاليين في مرسي علم

الإثنين، 13 يونيو 2022 08:00 م

اختتام معرض مصر القديمة بمتحف ماكلونج فى الولايات المتحدة

الإثنين، 13 يونيو 2022 06:30 م

أسعار الذهب تواصل الانخفاض في مصر وعيار 21 يسجل 993 جنيها للجرام

الإثنين، 13 يونيو 2022 06:26 م

أخبار مصر.. الرئيس السيسي: الدولة أجلت زيادة سعر الكهرباء للتخفيف عن المواطن

الإثنين، 13 يونيو 2022 06:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة