اليوم السابع
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وزير خارجية باكستان يبحث مع أمين منظمة التعاون الإسلامى الأعمال المعادية للإسلام

الإثنين، 13 يونيو 2022 11:48 ص
وزير خارجية باكستان يبحث مع أمين منظمة التعاون الإسلامى الأعمال المعادية للإسلام بيلاوال بوتو زرداري وزير خارجية باكستان
كتبت ـ هناء أبو العز

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أجرى وزير الخارجية الباكستانى بيلاوال بوتو زرداري محادثة هاتفية مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي  حسين إبراهيم طه، اليوم، لمناقشة سلسلة الأعمال المعادية للإسلام من قبل نظام الحكم في الهند، ولا سيما الملاحظات المهينة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) التي أدلى بها اثنان من كبار المسئولين في حزب بهارتيا جاناتا.
 
ولفت وزير الخارجية الانتباه إلى أن التصريحات المهينة التي أدلى بها مسئولون رفيعو المستوى في حزب بهاراتيا جاناتا قد أضرّت بشدة بمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن محاولة حزب بهاراتيا جاناتا التوضيح، والإجراءات "التأديبية" المتأخرة والروتينية ضد الأفراد المسؤولين ، لا يمكن أن تخفف الألم والمعاناة التي تسببوا فيها للعالم الإسلامي
 
وأدان  الوزير المعاملة المتسلطة من قبل السلطات الهندية للاحتجاجات السلمية بعد صلاة الجمعة على التصريحات المهينة ، والتي كانت أحدث مظهر من مظاهر اضطهاد الحكومة الهندية المستمر للمسلمين.
 
وحث وزير الخارجية منظمة المؤتمر الإسلامي والدول الأعضاء فيها على تكثيف جهودها لحماية حياة وكرامة وممتلكات وثقافة وتراث والحريات الدينية لمسلمي الهند، وحث المنظمة كذلك على أن تدرك على الفور الوضع المتفاقم للإسلاموفوبيا في الهند.
 
وأعرب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي عن قلقه العميق إزاء التصريحات المهينة، وأن منظمة المؤتمر الإسلامي تتأذى من التصاعد المتزايد للإسلاموفوبيا وأكدت على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جماعية لمكافحتها.
 
واستذكر الجانبان قرارات وتصريحات الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن الإسلاموفوبيا ، وقرروا استمرار الاتصال لاستكشاف سبل مكافحة الإسلاموفوبيا في الهند ، والتخفيف من معاناة المسلمين الهنود.
 

الهند

مكافحة الاسلاموفوبيا

معاناة المسلمين

باكستان



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