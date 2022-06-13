وزارة التضامن تطلق مشروع "أمل مصر" لتطوير وتنمية قرية الحلة بقوص فى قنا

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن وزارة التضامن الاجتماعى وقعت بروتوكول تعاون ثلاثى مع مؤسسة محمد محمود وأبناؤه الخيرية، ومؤسسة مصر المستقبل، لتدشين مشروع "أمل مصر"، لتطوير وتنمية قرية الحلة بمركز قوص بمحافظة قنا وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف الداودي، أن البروتوكول يجسد تكامل وتعاون المؤسسات الحكومية مع مؤسسات المجتمع المدني للارتقاء بالمستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي لمواطني قرى حياة كريمة، لافتا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني هي الشريك الرئيسي للحكومة في التنمية المجتمعية، والاهتمام بتنمية الفرد وتطوير وعيه الثقافي ومستواه الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا إلى أن تخصيص الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية عام 2022 عاما لمنظمات المجتمع المدنى يدل على الإيمان الكبير بدورها في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت أمل سلامة، عضو مجلس النواب والراعى الرسمى للمشروع، أن " أمل مصر " يستهدف تطوير وتنمية قرية الحلة بمركز قوص وتحويلها إلى قرية نموذجية ، وذلك من خلال مجموعة من التدخلات الاجتماعية والصحية والبيئية والثقافية والتعليمية والانشطة الشبابية ، مشيرةً إلى أن مدة تنفيذ المشروع تستغرق 6 أشهر وهي تمهيد لمشروعات أخرى ضمن البروتوكول تستمر لمدة 3 سنوات.

وأضافت سلامة، أن المشروع يهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين وضمان استدامة التنمية ، من خلال تحقيق 10 اهداف رئيسية هى الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة المنظومة التعليمية، وبرامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق معدلات عاليه للأمن الغذائى، ورفع معدلات المشاركة السياسية للمرأة وذوى القدرات الخاصة والشباب، ورفع الوعى الثقافى للاسرة فى جميع المجالات، وزيادة فرص العمل والتشغيل، واستدامة جودة الحياة البيئية، ورفع قدرات منظمات المجتمع المدنى، ودعم وتشجيع المشاركة الشعبية والمجتمعية والسياسية.