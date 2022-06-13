واتس آب يختبر ميزة "عدم الإزعاج" للمكالمات الفائتة.. اعرف التفاصيل

كتب مؤنس حواس

بعد طرح العديد من المميزات في الإصدار التجريبي الأسبوع الماضى، بدأ تطبيق واتس آب الآن في طرح واجهة برمجة تطبيقات جديدة "عدم الإزعاج" للمكالمات الفائتة.

وكشف تقرير لموقع WABetaInfo أن WhatsApp بدأ في دعم واجهة برمجة تطبيقات iOS 15 الجديدة والتي ستخبر المستخدمين إذا فاتتهم مكالمات WhatsApp الواردة بسبب خدمة عدم الإزعاج، وببساطة، يمكن لتطبيق WhatsApp على iOS الآن اكتشاف ما إذا كانت خدمة DND ممكّنة وإعلام المستخدمين أيضًا.

ووفقًا للتقرير، يتم طرح الميزة حاليًا على iOS 15 في TestFlight، وسيتمكن أولئك الذين يشغلون الإصدار التجريبي من WhatsApp على نظام التشغيل iOS 15 من رؤية علامة جديدة ضمن قسم المكالمات الفائتة - "كتم الصوت من خلال عدم الإزعاج".

وستخبر الإضافة الجديدة على WhatsApp المستخدمين بالسبب الدقيق إذا فاتتهم مكالمة WhatsApp واردة بسبب إيقاف الإشعار بواسطة خدمة DND للجهاز، ومن المهم أيضًا ملاحظة أن المتصل لن يتم إخطاره بنفس الشيء لأن المعلومات تقتصر فقط على جهاز المتلقي.

وفي الوقت الحالي، الميزة متاحة فقط على WhatsApp beta الذي يعمل على iOS 15، وحاليًا، لا توجد معلومات حول ما إذا كانت الشركة تخطط لتوسيع الميزة إلى الأنظمة الأساسية الأخرى بما في ذلك Android و Desktop.