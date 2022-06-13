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هبوط أرضى أمام مكتب بريد بهتيم بشبرا الخيمة.. والحى يدفع الفرق لحل المشكلة

الإثنين، 13 يونيو 2022 10:44 ص
هبوط أرضى أمام مكتب بريد بهتيم بشبرا الخيمة.. والحى يدفع الفرق لحل المشكلة جانب من الهبوط الأرضى
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد حي شرق شبرا الخيمة، اليوم الإثنين، هبوطا أرضيا أمام مكتب بريد بهتيم، وانتقلت الأجهزة التنفيذية لموقع الهبوط، وجرى فرض كردون أمني حول الموقع، وجار العمل على معالجة آثار الهبوط.

تلقت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات بحي شرق شبرا الخيمة، إخطارًا بوجود هبوط أرضي أمام مكتب بريد بهتيم بالحي، وعلي الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا لموقع الحدث، برفقة شرطة المرافق، وجرى استدعاء الأجهزة المعاونة من مياه وصرف صحي وغاز لاستكشاف أسباب الهبوط، والتدخل السريع لاستكشاف ومعالجة آثار الهبوط.

وجار معالجة آثار الهبوط عن طريق تحديد أبعاد التفريغ الهوائي، وعمل سياج أمني، وردم الهبوط بالتربة الرملية، لسد جميع الفراغات، ثم تغطيتها بطبقة من الخرسانة الجاهزة، لإعادة الأمور لحالها الطبيعي، وتيسير الحركة المرورية بالطريق والحفاظ على أرواح المواطنين والمركبات.


 

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