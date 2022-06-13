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نشاط رياح وأجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

الإثنين، 13 يونيو 2022 12:28 م
نشاط رياح وأجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل الطقس - أرشيفية
كتب ــ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الاثنين حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد  طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على السواحل الشمالية.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :
 
- الإثنين 13 يونيو : 
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
 
فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
 
- الثلاثاء 14 يونيو : 
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
- الأربعاء 15 يونيو والخميس 16 يونيو: 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
 
- الجمعة 17 يونيو : 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
 
 
- السبت 18 يونيو : 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
 
 
 

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