اليوم السابع
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أكرم القصاص
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.. اعرف موعد وأماكن التظلمات

الإثنين، 13 يونيو 2022 12:06 م
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.. اعرف موعد وأماكن التظلمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
فريق المحافظات

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أعلنت الدكتورة أمانى قرنى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، عن موعد فتح باب التظلم من نتيجة امتحانات الدور الاول للشهادة الاعدادية العامة 2022 وذلك بدءا من غد الثلاثاء ولمدة 15 يوما متصلة بما فيها أيام الجمعة والسبت لجميع طلاب الادارات التعليمية .

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تلقى التظلمات بمقر مبنى الرخصة الدولية بجوار مدرسة الأحمدية الابتدائية بشبين الكوم سابقا " الشهيد عبد الرحمن الديب الابتدائية حاليا"، مؤكدة على أنها وجهت بضرورة التعامل الجيد مع الجميع وتحقيق حالة من الارتياح بين حميع المتقديمن .

كانت إدارة شبين الكوم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية قد تصدرت المركز الأول بين إدارات محافظة المنوفية فى عدد الأوائل المتفوقين من الإدارة بين جميع الإدارات لتحصد 7  مراكز من بين 24  مركزا من الاوائل على مستوى محافظة المنوفية .

فيما تلى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مركز منوف بالحصول على 4  أربعة مراكز للمتفوقات بين إدارات المحافظة، ولتحصد المركز الثالث كل من، إدارة قويسنا بثلاثة أوائل وإدارة أشمون بثلاثة أوائل وإدارة تلا بثلاثة من الأوائل ، بينما جائت إدارة الشهداء فى المركز الرابع بأثنين من الأوائل وجائت الباجور وبركة السبع فى المركز الخامس برصيد واحد لكل مركز .

واعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2022 بنسبة نجاح 71.45 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، وبلغ إجمالى عدد الحاضرين 82470 طالبا وعدد الناجحين 58928 طالبا.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2022 بنسبة نجاح  87,80%  وبلغ عدد المتقدمين 41 طالبا وعدد الناجحين  36 طالبا، فيما تم إعتماد نتيجة الدور  الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور مايو  2022 بنسبة نجاح  78,6%  وتقدم للامتحان 5376  طالبا وحضر 5117  طالبا، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2022 بنسبة نجاح  78,57 % حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 14 طالبا وعدد الناجحين 11 طالبا.

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء الأمور ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن ، موجهاً الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة مرموقة.



 


نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفية

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفيه

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية

شهاده الصف الثالث الاعدادي محافظه المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 بالدرجات بالاسم

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفية 2022

مديرية التربية والتعليم المنوفية

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية 2022

الشهاده الاعداديه محافظه المنوفية

نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنوفية 2022

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه المنوفية

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه المنوفيه

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنوفية 2022 الترم الثاني

رابط نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفية



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