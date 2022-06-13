نائب وزير الخارجية: كلمة للرئيس السيسي فى افتتاح منتدى أسوان 21 يونيو الجارى

كتب: أحمد جمعة

كشف نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية السفير حمدى سندا لوزا، اليوم الاثنين، عن بعض التفاصيل الخاصة بالورش التي ستعقد خلال عقد منتدى أسوان 21 و 22 يونيو الجاري، مشيرا إلى أن افتتاح المؤتمر سيكون بكلمة مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي الرئيس السنغالى ماكي سال، ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقى، بالإضافة لكلمات عدد من الوزراء المشاركين في المنتدى.

وأكد السفير حمدى لوزا في لقاء محدود مع بعض المحررين الدبلوماسيين بمشاركة السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، أن منتدى أسوان أحد أبرز المنصات التي يتفاعل معها عدد كبير من الشركاء الذين يساهمون في ورش العمل وبعض اللقاءات التي تتم في إطار المنتدى، موضحا أن المنتدى سيحضره عدد من كبار المسئولين ومراكز الأبحاث وممثلين عن القطاع الخاص، وهو ما سيكون له تأثير خاص وفاعلية أكبر.

وأشار السفير حمدى لوزار إلى ان منتدى أسوان سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس الاتحاد الافريقى ماكى سال، وهو بمثابة رسالة من المنظمتين باهتمامهما بالنقاشات، كاشفا عن تفعيل مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الاعمار والتنمية بعد النزاعات خلال العام الجاري، كاشفا عن وجود حوار ومناقشات بالخصوص داخل المنتدى خاصة للدول التي تعاني من هذه المشكلة في منطقة الساحل والسودان والصومال.

وكشف السفير حمدى لوزا عن مشاركة عدد من الوزراء المصريين في المنتدى حسب برنامج الجلسات، مشيرا إلى أن أحد القضايا الأساسية التي ستناقش المخاطر المختلفة بما يعني تعزيز قدرة الدول على الصمود ومواجهة المخاطر التي تواجه افريقيا، موضحا أن مصر لها تجربة في بناء المؤسسات ووضع سياسات لتجنب الدولة آثار الصدمات مثل جائحة كورونا وأسعار المواد الغذائية والطاقة.

ولفت نائب وزير الخارجية إلى أن الأفارقة ينظرون بإعجاب للتجربة المصرية ويسعون للاستعانة بها خاصة في استلهام تجربة تقوية مؤسسات الدولة وبناءها لمواجهة ظاهرة الإرهاب والمساعدة في قدرة الدولة على الصمود.

يعتبر منتدى أسوان، الذي تملكه قارة إفريقيا، ويدعمه شركاء إقليميون ودوليون، بمثابة منصة رفيعة المستوى تجمع قادة الدول الأفريقية والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، جنبا إلى جنب مع أصحاب الرؤى والعلماء وكبار الخبراء والممارسين، للمشاركة في نقاشات عملية ومحددة السياق وطرح رؤى استشرافية للتهديدات والتحديات الجديدة. وكذلك استطلاع الفرض المستقبلية، وبهذا، يعتبر المنتدى أول محفل من نوعه في أفريقيا يتناول "العلاقة بين السلام والتنمية" من خلال حلول مبتكرة وطويلة المدى تعمل على تعزيز الروابط بين السياسة والممارسة. ويتولى مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام (CCCPA) السكرتارية لمنتدى أسوان.