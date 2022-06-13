نائب رئيس جامعة السادات يتفقد اليوم الأول لاختبارات الفصل الدراسى الثانى

تفقد الدكتور شريف محمد على نائب رئيس جامعة السادات لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على الكلية، اليوم الأول لامتحانات كلية التربية للطفولة المبكرة، للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021/2022.

وكان في استقباله الدكتور سعيد فاروق وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورافقه فى متابعة سير الامتحانات.حيث اطمأن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، من خلال الجولة على اللجان وحسن سير الامتحانات، والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وبتواجد رؤساء اللجان وكذلك انتظام وحضور الملاحظين.

وشدد " نائب رئيس الجامعة " على دخول الطلاب من بوابات التعقيم، والتباعد الآمن للمسافات المقررة بين الطلاب فى اللجان ، بالإضافة إلى التهوية والتعقيم اليومي بعد انتهاء الامتحانات .