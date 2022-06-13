من حلوان للحوامدية.. تفاصيل العثور على جثة شاب بنهر النيل فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل العثور على جثة طافية بنهر النيل في الحوامدية، حيث تبين أن شابا خلال السباحة بنهر النيل في حلوان، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، واكتشف أفراد أسرته غرقه، وأبلغوا قسم الشرطة، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا.

وبدأ رجال الإنقاذ النهري في عمليات البحث عن الجثة، حتى تم العثور عليها طافية بمنطقة الحوامدية، فتم انتشالها، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وباستدعاء أفراد أسرته لم يشتبهوا في وفاته جنائيا.

بتوقيع الكشف الطبي على المتوفي، تبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، وتحرر محضر بالواقعة، وتسلمت أسرة الشاب جثته بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة دفن الجثة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق عامل بنهر النيل في الحوامدية، بإجراء التحريات، تبين أن عاملا خلال السباحة بنهر النيل تعرض للغرق وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال جثته، والتوصل لأفراد أسرته، ولم يشتبهوا في مصرعه جنائيا، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

يذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، وبعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة.