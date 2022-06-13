من الإسكندرية لـ6 أكتوبر.. المتهمون باستدراج سائق يكشفون كواليس سرقة سيارته بالإكراه

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 3 عاطلين متهمين بسرقة سيارة من سائق بإحدى شركات توصيل المواطنين، بمدينة 6 أكتوبر، أمام رجال المباحث عقب القبض عليهم، أنهم قرروا سرقة أحد السائقين، فطلبوا توصيلهم عبر التطبيق الخاص بالشركة، من الإسكندرية إلى مدينة 6 أكتوبر، وتقابلوا مع السائق في المطان المحدد، وفور وصولهم لطريق الواحات، هددوه بمطواة، وأجبروه على التخلي عن السيارة، واستولوا عليها وعلى هاتفه المحمول وفروا هاربين.

وأضاف المتهمون أنهم اتفقوا على بيع السيارة وتقسيم قيمتها بينهم، وأرشدوا عنها وتم ضبطها، كما استمع رجال المباحث لأقوال المجني عليه، الذي أكد انه تلقى طلي توصيل عبر التطبيق الخاص بالشركة، وفور توصيل الجناة لطريق الواحات، فوجىء بهم يطلبون منه التوقف بمنطقة خالية من المارة، وهدده أحدهم بمطواة، واستولوا على السيارة وهاتفه بالإكراه وفروا هاربين.

وبعرض المتهمين على المجني عليه تعرف عليهم، واتهمهم بالسرقة، فتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق، وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من شاب أفاد فيه انه يعمل بسيارته في إحدى شركات توصيل المواطنين، وخلال توصيله 3 أشخاص من الإسكندرية إلى مدينة 6 أكتوبر، وفور وصوله إلى طريق الواحات هددوه بسلاح أبيض، واستولوا على سيارته وهاتفه.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وبإعداد كمين لهم تم القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضبط السيارة والهاتف، وباشرت النيابة التحقيق.