اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 يونيو 2022 05:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين فى إطلاق نار داخل ملهى ليلى بولاية إنديانا الأمريكية

الإثنين، 13 يونيو 2022 04:13 ص
مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين فى إطلاق نار داخل ملهى ليلى بولاية إنديانا الأمريكية الشرطة الأمريكية - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت شبكة "abcnews"، نقلا عن الشرطة الأمريكية أن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار في ملهى ليلي في ولاية إنديانا.

وأوضحت الشرطة أن إطلاق نار وقع في الساعة 2 صباحا في ملهى "بلايوس"، في مدينة غاري، نحو 25 ميلا جنوب مدينة شيكاغو.

وقالت الشرطة، إن إطلاق النار خلف قتيلين، رجل يبلغ من العمر 34 عاما وامرأة تبلغ من العمر 26 عاما، أعلن عن وفاتهما بعد نقلهما إلى مستشفى محلي، كما خلف الهجوم 4 مصابين آخرين من بينهم واحد في حالة حرجة.

ويأتي إطلاق النار هذا وسط موجة من أعمال العنف بالأسلحة النارية وإطلاق النار الجماعي، وقعت إحداها في نهاية الأسبوع الماضي بالقرب من ملهى ليلي في ولاية تينيسي، وخلفت 3 قتلى و14 مصابا.

 


إطلاق نار

ملهى ليلي

ولاية إنديانا الأمريكية

إنديانا

اطلاق نار في امريكا

امريكا



الموضوعات المتعلقة

إصابة خمسة أشخاص جراء إطلاق نار بولاية "كنتاكي" الأمريكية

الأحد، 12 يونيو 2022 04:24 م

السلطات المحلية الأمريكية: عدة إصابات بإطلاق نار في ماريلاند

الخميس، 09 يونيو 2022 10:35 م

إصابة عدد من الأشخاص إثر إطلاق نار فى ولاية ميريلاند الأمريكية

الخميس، 09 يونيو 2022 10:21 م

العالم هذا المساء.. البنك الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 6.1٪ فى 2022.. قتيلان فى إطلاق نار بأحد المتاجر بمدينة شولمستادت الألمانية.. محمد صلاح فى رحلة بحرية بعد استبعاده من المنتخب للإصابة

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 10:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة