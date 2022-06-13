مطار الغردقة الدولى يستقبل 62 رحلة طيران دولية بينها واحدة روسية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الإثنين، 62 رحلة طيران أغلبها دولية أوروبية مختلفة على مدار ساعات اليوم، ومن بين تلك الرحلات رحلة سياحية روسية نصل الي مطار الغردقة من احدى المطارات الروسية.

وكشفت مصادر من مطار الغردقة أن الجهات المختصة تقوم بتطبيق الإجراءات الإحترازية المتبعة علي السياح الوافدين، مؤكدا علي أن اغلب الرحلات الوافدة الي الغردقة اوربية والأكثر وصولا الرحلات الألمانية.

يذكر أن تشهد الحركة السياحية خلال الأيام الحالية ارتفاع كبير في معدلات الاشغال الفندقي ربما تتفوق نسب الأشغال العامة علي 70 % وهناك عدد من الفنادق والمنتجعات المختلفة أعلنت أنها كاملة العدد .

كما تشهد السياحة الداخلية انتعاشه كبيرة فى معدلات الوصول الي الفنادق المختلفة خاصة فنادق الغردقة ومرسى علم .