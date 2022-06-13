مصر تستعرض جهودها بآلية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بفيينا

كتب محمد أبو ضيف

استعرضت مصر اليوم خلال مشاركتها بفعاليات جلسات الدورة الثالثة عشر لفريق استعراض آلية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، جهودها فى مجال آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، حيث كان نص الكلمة التى القاها ممثل الوفد المصرى كالآتى:

"السيد الرئيس…. السادة رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة..... بدايةً أود أن أعرب للسيد رئيس المؤتمر وللأمانة عن وافر التقدير والامتنان على الجهد المبذول لتنظيم الاجتماعات، متمنياً التوفيق والنجاح لكافة السادة الحضور ممثلى الدول الأطراف"

"الحضور الكريم… منذ انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003 وهى حريصة على تنفيذ بنود الاتفاقية، وذلك من خلال تسخير كافة الإمكانات والموارد اللازمة لتعزيز الإجراءات الداعمة لتنفيذ الاتفاقية، وليس هذا فحسب؛ بل إن مصر تعمل على تنفيذ كافة التزاماتها الإقليمية والقارية المتعلقة بمكافحة الفساد، وذلك إيماناً منها بأهمية مكافحة الفساد فى تحقيق التنمية المستدامة من أجل توفير مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة".

وفى هذا الإطار، قامت مصر خلال دورة الاستعراض الأولى بالمشاركة فى استعراض كل من دولتى بوروندى وليتوانيا والفليبين،وخلال عام 2015 تم استعراض مصر من قبل دولتى بوركينا فاسو والجزائر، وخلال الدورة الثانية تم المشاركة فى استعراض مملكة إى سواتينى،وخلال عام 2018 تم الانتهاء من عملية استعراض مصر من دولتى صربيا وليسوتو.

كما قامت مصر بالعمل على اتخاذ العديد من الإجراءات حيال التوصيات الواردة بنتائج الاستعراض حيث تم تعديل العديد من التشريعات الوطنية القائمة وسن تشريعات حديثة وإصدار العديد من اللوائح والقرارات والمدونات السلوك الوظيفية والمهنية للحد من ظاهرة الفساد.

"السيدات والسادة… إيماءً إلى القرار 8/2 والخاص بتعزيز أوجه التآزر مع أمانات المنظمات متعددة الأطراف ذات الصلة، شاركت جمهورية مصر العربية وممثلى الدول العربية فى ورشة عمل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا "لبحث سبل إنشاء آلية ذات طابع فنى لاستعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد"، وانتهت إلى إعداد ثلاث مشروعات قرارات وتم عرضهم على مؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد فى دورته الرابعة بالرياض".

وخلال عام 2022 تم إعتماد تلك القرارات وأبدت مصر دعمها لآلية الاستعراض العربية من خلال سعيها لتنظيم دورات تدريبة وورش عمل بمقر الأكاديمية الوطنية لمُكافحة الفساد بالقاهرة والتابعة لهيئة الرقابة الإدارية لأعضاء فرق عمل الدول العربية للإجابة على قائمة التقييم الذاتى لاستعراض تنفيذ الاتفاقية العربية.. وهو الأمر الذى يعكس التعاون المثمر والبناء بين الأمانات بهدف تعزيز التعاون على المستويين الإقليمى والدولى من أجل توفير حياة كريمة يملؤها العدل والرخاء والتنمية والازدهار لشعوبنا،

وتقوم مصر حالياً من خلال لجنة الخبراء الوطنيين برئاسة هيئة الرقابة الإدارية بإعداد تقرير الامتثال لاتفاقية الاتحاد الافريقى لمنع الفساد ومكافحته والإعداد لاستقبال مهمة التقييم التابعة للمجلس الاستشارى لمنع الفساد بالاتحاد الافريقى.

وختاماً سيدى الرئيس ود أن أؤكد على عزم مصر الصادق لإنجاح أعمال إجتماعات فريق العمل الحكومى مفتوح العضوية المعنى بآلية الاستعراض وحرصها على تبادل الخبرات كما تثمن الجهود المبذولة من جانب الأمانة الفنية للمؤتمر لاستكمال الدورة الثانية من عملية الاستعراض والانتهاء منها قبل عام 2024 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".