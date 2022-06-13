مصرع طفل سقط من علو أثناء اللعب داخل مخزن فى قليوب

القليوبية إبراهيم سالم

لقى طفل مصرعه، إثر سقوطه من علو داخل مخزن أخشاب بمنطقة قليوب بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي انتدبت الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوجود جثة طفل داخل مخزن خشب بقرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب.



وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، بمنطقة قلنا دائرة المركز، وتبين سقوطه من أعلى الخشب أثناء اللهو داخل المخزن، ويواصل رجال المباحث عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتم نقل الجثة لمستشفى قليوب وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.







