اليوم السابع
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مصرع طالب غرقا بترعة فى المنوفية

الإثنين، 13 يونيو 2022 05:32 م
مصرع طالب غرقا بترعة فى المنوفية حادث غرق - صورة أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى طالب مصرعه غرقا ببحر أبو زهرة بقرية الحلامشة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وتم انتشال الجثمان ونقله لمشرحة مستشفى السنطة لحين الانتهاء من إجراءات تصريح الدفن، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

تلقى اللواء سالم مهنا الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية، يفيد بمصرع ى. م. طالب بالصف الثانى الإعدادى عرقا ببحر أبو زهرة بقرية الحلامشة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وتم انتشال الجثمان ونقله لمستشفى السنطة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


محافظة المنوفية

مركز بركة السبع

غرق طالب



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