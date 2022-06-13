مصادر لرويترز: بايدن يقوم بجولة فى الشرق الأوسط فى منتصف يوليو

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه إلى السعودية وإسرائيل الشهر المقبل ، ويخطط البيت الأبيض للإعلان عن الزيارة هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يزور بايدن إسرائيل وفلسطين يومي 14 و 15 يوليو قبل أن يسافر إلى السعودية، بينما لم يؤكد البيت الأبيض تلك المواعيد ، وحذر المسئولون الإسرائيليون من أن التوقيت قد تغير عدة مرات ويمكن أن يتغير مرة أخرى.

عندما ظهرت أنباء عن رحلة محتملة إلى المملكة العربية السعودية ، قال بايدن إن أي زيارة ستأتي في سياق محاولة تحقيق "المزيد من الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط".

وتشمل الأجندة المؤقتة للزيارة إلى السعودية قمة مع قادة البحرين ومصر والأردن والكويت والعراق وعمان وقطر والإمارات والسعودية ، كما أفاد موقع أكسيوس سابقًا.

ومن المتوقع أن يلتقي بايدن بمسئولين بينهم رئيس الوزراء نفتالي بينيت والرئيس إسحاق هرتسوج.

ومن المتوقع أن يزور بيت لحم ويلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

يخطط بايدن للسفر إلى المملكة العربية السعودية في 15 يوليو ، وفقًا لمسئولين إسرائيليين.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد إن الأمن القومي الإسرائيلي سيكون قضية رئيسية خلال زيارته المحتملة للسعودية ، نافيا أن تكون الرحلة مرتبطة بمحاولات للحد من أسعار النفط التي تجاوزت 5 دولارات للجالون في الولايات المتحدة.

قال بايدن خارج طائرة الرئاسة: "التزامات السعوديين لا تتعلق بأي شيء له علاقة بالطاقة". "إنه اجتماع أكبر يعقد في المملكة العربية السعودية. هذا هو سبب ذهابي. ويتعلق الأمر بالأمن القومي لهم - للإسرائيليين ".