مستشفى القنايات يستقبل جثة فتاة.. والنيابة تأمر بالتشريح

استقبل مستشفى القنايات المركزى بمحافظة الشرقية، جثة فتاة فى بداية العشرينات ادعاء آثار اختناق حول الرقبة، وتم التحفظ على جثتها بمشرحة المستشفى وإخطار النيابة العامة.
تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد أحمد رمضان، مأمور قسم شرطة القنايات، يفيد ورود إشارة مستشفي القنايات المركزى بوصول " ألاء ا ع " 19 عاما ربة منزل مقيمة دائرة قسم شرطة القنايات، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
وتبين من خلال توقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة، تبين وجود آثار اختناق حول الرقبة وتم إخطار الأجهزة الأمنية بمركز شرطة القنايات والنيابة العامة، للتحقيق فى الواقعة وسؤال أسرة الفتاة لكشف تفاصيل الوفاة.
مستشفى القنايات يستقبل جثة فتاة.. والنيابة تأمر بالتشريحالإثنين، 13 يونيو 2022 11:35 ص
جثة
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استقبل مستشفى القنايات المركزى بمحافظة الشرقية، جثة فتاة فى بداية العشرينات ادعاء آثار اختناق حول الرقبة، وتم التحفظ على جثتها بمشرحة المستشفى وإخطار النيابة العامة.
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