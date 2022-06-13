مستشار وزير الزراعة: اتخذنا إجراءات عديدة لزيادة الإنتاجية وتحسين السلالات

كتب إبراهيم حسان

قال الدكتور عادل التراس، مستشار وزير الزراعة لتحسين السلالات، إن وزارة الزراعة تقوم بالعديد من الإجراءات، التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين السلالات المصرية، بداية من إجراء قاعدة بيانات لحصر الثروة الموجودة، حتى يمكن إجراء التجارب العلمية المتقدمة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن وزارة الزراعة تقوم بتحسين السلالات المحلية وراثيا، ثم الاهتمام بالرعاية البيطرية وصحة الحيوان، وتطوير مراكز تجميع الألبان، وكذلك تحسين السلالة المحلية وراثيا، حيث إن السلالات المصرية المحلية إنتاجها بالألبان بمعدل من 2 – 5 كيلو لبن يوميا، أما الجاموس المصرية فينتج من 6 – 8 كيلو يوميا، فين حين نجد أن السلالات الموجودة بالدول الأوروبية والإنتاجية عالية الإنتاجية حيث تصل إلى أكثر من 50 كيلو لبن يوميا.

وتابع مستشار وزير الزراعة: "هناك توجيهات مستقبلية للقيادة السياسسة لاستيراد السائل المنوي من السلالات عالية الإنتاجية لتلقيح السلالات المصرية، وإذا قمنا بذلك وتم تلقيح السلالات المصرية بها سيزداد إنتاج الألبان إلى من 7 - 10 كيلو في الجيل الأول، ثم وهذا الأمر بدأ بالفعل، وبلغ عدد الجرعات من 2020 – 2022 إلى 2.6 مليون جرعة وهذه الجرعات أعطت نتائج إيجابية بمعدل حوالي مليون جرعة".

وأردف: "نحن نعتمد في تربية الحيوان على الأعلاف التي يتم استيرادها من الخارج، ونحاول جاهدين التقليل من الاستيراد والزيادة في المنتج المحلي، ووصلن إنتاج اللبن في بعض المزراع لدينا بدمياط والبحيرة وأسيوط إلى أكثر من 15 -20 كيلو بسبب التلقيح الصناعي والتحسين الوراثي".