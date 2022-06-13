مساجد جديدة بشمال سيناء تشارك فى البرنامج الصيفى للأطفال التابع للأوقاف

شمال سيناء ـ محمد حسين

ارتفع عدد المساجد المشاركة فى تنفيذ فعاليات البرنامج الصيفى للأطفال، التابع لوزارة الأوقاف بمختلف مدن محافظة شمال سيناء، إلى 52 مسجدا، بعد انضمام 29 مسجدا جديدا للمساجد المشاركة فى الفعاليات.

وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه تحقيقا لرغبات الأهالي بتوسيع النطاق الجغرافي للبرنامج الصيفي للأطفال بالمساجد، وافقت وزارة الأوقاف على مشاركة (29 ) مسجدا لإقامة فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال.

وتبدأ المساجد ابتداء من غد الثلاثاء 2022/6/14، استقبال الأطفال عقب صلاة الظهر مباشرة أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، والتقديم للأطفال بالمجان بدون دفع أى رسوم ليصبح إجمالي المساجد المشاركة بالبرنامج الصيفي للأطفال ( 52 ) مسجدا حتى الآن .

وتشتمل فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال بالمساجد، على تدريس حفظ ومراجعة ما يتيسر من القرآن الكريم بالتجويد حسب قدرات كل طفل وتفسير جزء (عم) من كتاب المنتخب فى تفسير القرآن الكريم والتوعية بموسوعة الدروس الأخلاقية وتعليم بعض الآداب العامة ودروس فى السيرة النبوية.