مدير جهاز الخدمة الوطنية يستعرض المشروعات الجديدة..ويؤكد: ستحقق الأمن الغذائى

كتب محسن البديوى

أعلن اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، أن المشروعات الجديدة ستحقق الأمن الغذائى فى مصر، موضحًا أن مصر ليست بمعزل عن العالم الذى تعيش فيه، وقراءة مصر كانت أكثر شمولًا وموضوعية، ولم تكتفي بما تنتجه من غذاء، بل اتجهت لتعظيم مواردها لسد وتقليل الفجوة الغذائية التي تعاني منها منذ عقود طويلة نتيجة تآكل الرقعة الزراعية من جهة، وزيادة المعدل السكاني من جهة أخرى في ظل التداعيات العالمية الحالية.

وقال خلال افتتاح مشروعات مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات في محافظة المنوفية، إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، قام بتنفيذ مشروعات وطنية حديثة، أبرزها زراعة 400 ألف فدان من القمح والمحاصيل الزراعية المتنوعة، بجانب مشروع استصلاح وزراعة المليون ونص فدان، و300 ألف فدان في توشكي، بالإضافة إلى 400 ألف فدان قائمة، ومشروع الدلتا الجديدة العملاق.

كما أشار إلى أن جاري العمل على استكمال مجمع الأسمدة الأزوتية المتكامل ليصبح إجمالي مصانع الأسمدة حوالى 22 مصنع، واليوم يقوم الجهاز بتنفيذ 6 مشروعات كبرى في مجال الثروة الحيوانية بالمنوفية والبحيرة والوادي الجديد والبحر الأحمر، تتضمن 20 ألف رأس ماشية لإنتاج الألبان، و4 خط للذبيح الآلي، ونشرف اليوم افتتاح عدة مشروعات في نطاق محافظة المنوفية، أبزرها المركز العلمي البطيري للأبحاث والتدريب والمجهز بأحدث الأجهزة العالمية، حيث يجرى الأبحاث العلمية بكليات الطب البيطري إضافة لـ 4 مشروعات أخرى، وهي مجمع الإنتاج الحيواني ومجمع إنتاج الألبان، ومجزر آلي بسفاجا علاوة على استكمال مجمعين جديدين لإنتاج الألبان بوادي النطرون، ومجزر آلي متكامل بالنوبارية، ومخطط الإنتهاء منه خلال شهر من الآن، ولتعظيم القيمة المضافة لمشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني، بجانب استمال المشروعات القائمة على الذبيح من خلال مجمع صناعي ضخم، بتحالف مع شركات إيطالية، بالإضافة لمصانع أخرى لدباجة الجلود وصناعة الكيماويات، بجانب مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي vbc، ومصنع لإنتاج الجبن الجاف ببرج العرب، بتعاون أوروبي، وإحدى شركات القطاع الخاص المصري، ومشروع إنشاء مصنع ببرج العرب، لاستخلاص البروتين واللاكتوز، ومشروع التوسعات المستقبلية بالسادات، ومشروع إنشاء مصنع لمنتجات البطاطس بشرق العوينات، بطاقة إنتاجية هي الأكبر في مصر، وبتكنولوجيا أوروبية، ومشروعات جديدة في جنوب الوادي بتوشكى، وجارى حاليًا إنهاء التفاوض لإنتاج السكر.

وأختتم حديثه، بالقول :"أكرر العهد والوعد لمواصلة السعي نحو البناء، فشعب مصر العظيم يستحق منا الكثير حفظ الله مصر والمصريين".