اليوم السابع
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محافظ سوهاج: توريد أكثر من 94 ألف طن أقماح حتى الآن.. صور

الإثنين، 13 يونيو 2022 02:58 م
محافظ سوهاج: توريد أكثر من 94 ألف طن أقماح حتى الآن.. صور توريد القمح
سوهاج محمود مقبول

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن توريد 94 ألفا و914 طنا و610 كيلو من الأقماح حتى الآن، لمختلف الشون والصوامع الحكومية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى استمرار أعمال التوريد من المزارعين دون معوقات .

 ووجه " الفقي " بالتنسيق المستمر بين مديريات " التموين، والزراعة، وكافة الجهات المعنية"؛ لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار، والتيسير على الموردين، وتكثيف حملات الرقابة على الطرق؛ لمنع خروج أية كميات من القمح خارج نطاق المحافظة .

يذكر أن محافظة سوهاج أعلنت عن قيام مديرية الزراعة بضبط 60 أردب من القمح بحوزة أحد التجار بمركز طهطا، لم يقم بتوريدها للصوامع والشون المخصصة لذلك، بشكل مخالف للضوابط والاشتراطات المقررة للتوريد، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول الأقماح، ومصادرة أية كميات يتم ضبطها من الاقماح خارج الإطار القانوني، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أنه تم ضبط الكمية المشار إليها من خلال الإدارة الزراعية بطهطا، بحوزة أحد المواطنين بقرية " نزلة القاضي "، مشيرة إلى التنسيق مع مديرية التموين وتوريد الكميات المضبوطة إلى صوامع غرب.
 

توريد القمح لشون وصوامع سوهاج (1)
توريد القمح لشون وصوامع سوهاج (1)

 

توريد القمح لشون وصوامع سوهاج (4)
توريد القمح لشون وصوامع سوهاج (4)

 

 

توريد القمح لشون وصوامع سوهاج (7)
توريد القمح لشون وصوامع سوهاج (7)

 

 

توريد القمح لشون وصوامع سوهاج (8)
توريد القمح لشون وصوامع سوهاج (8)

 

 

توريد القمح لشون وصوامع سوهاج (9)
توريد القمح لشون وصوامع سوهاج (9)

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