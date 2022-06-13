محافظ القاهرة يتفقد مشروع شمال الحرفيين المخصص لأنشطة القاهرة التاريخية

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية مشروع شمال الحرفيين الذى تنفذه الدولة بحي منشأة ناصر لاستيعاب كافة الأنشطة والورش التي لا يتناسب وجودها مع طبيعة القاهرة التاريخية وأهميتها السياحية .

رافق المحافظ فى جولته اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد ، واللواء وائل حسن مدير مديرية الإسكان والمرافق واللواء محمد عبد الجليل رئيس حى منشأة ناصر وعدد من قيادات المحافظة .

ويقام مشروع منطقة شمال الحرفيين على مسطح يبلغ حوالى 62 فدان بحى منشأة ناصر ويشمل المشروع 15 عمارة أرضى و 9 أدوار متكررة تضم كل واحدة 40 وحدة سكنية باجمالى 600 وحدة ، وتتكون من 3 غرف للنوم وصالة وحمام ومطبخ ، كما يضم 3 عمارات للمرأة المعيلة أرضى وثلاثة أدوار متكررة .

كذلك يتضمن المشروع إقامة 954 ورشة حرفية على مساحة 63210 م2 ، بمسطح يتراوح بين 12 م2 الي 40 م2 للورشة الواحدة ، كما يشمل المشروع إقامة أسواق للجملة ، ومباني خدمية للورش .

كما يتضمن المشروع كافة الخدمات كمسجد وقاعة مناسبات بمسطح 1120م2 ، وكنيسة بمسطح 960م٢ ، ومدرسة مَهنية بمسطح 1200 م2 ، ونادى اجتماعى بمسطح 16400م2 ، وموقف ميكروباص ومينى باص وخدماته بمسطح 12950 م ، ومنطقة للخدمات والمبانى الحكومية كمبنى لتنمية المجتمع ووحدة صحية وحدة إسعاف ووحدة إطفاء ونقطة شرطة وسجل مدنى وسوق .