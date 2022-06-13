محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمعهد الصفوة.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجان امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021 / 2022 بمعهد الصفوة النموذجي الابتدائي بنين بمدينة الزقازيق والذي يضم 21 لجنة امتحانيه تستوعب 264 طالب بالشعبة العلمية يؤدون الامتحان في مادتي الجبر والهندسة الفراغية.

اطمأن المحافظ على انتظام سير الامتحانات والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الفيروسات والأوبئة حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والعمال وجميع المشاركين في امتحانات هذا العام ، وكذلك تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، وتهيئه الجو المناسب للطلاب لآداء الامتحانات في سهولة ويسر.

تفقد المحافظ اللجان الإمتحانية واستفسر من الطلاب على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهم أيه شكاوى أثناء أدائهم الإمتحان ، متمنياً لهم التفوق والنجاح والمشاركة في بناء وتنمية الوطن.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد السروي مدير المنطقة الأزهرية بالشرقية أن إجمالي عدد المتقدمين لأداء إمتحانات الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية لهذا العام بلغ 19112 طالب وطالبة مقسمين إلى 6285 طالب وطالبة بالشعبة العلمية يؤدون الامتحان أمام 36 لجنة امتحانيه و12827 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية يؤدون الإمتحان أمام 61 لجنة إمتحانيه على مستوي المحافظة.



إمتحانات الثانوية الأزهرية 3



إمتحانات الثانوية الأزهرية 6