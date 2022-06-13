محافظ الإسماعيلية يتابع تقديم الخدمات الجماهيرية بالمركز التكنولوجي بالديوان العام

تفقد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية اليوم، المركز التكنولوجى الرئيسى بديوان عام المحافظة، يرافقه اللواء هشام الطويل، السكرتير المساعد للمحافظة والمشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة واللواء هنرى إبراهيم، معاون المحافظ ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ تابع فيها سير العمل والتعرف على أى مشاكل قد تقابل المواطنين.

واستمع "بشارة" خلال جولته بالمركز التكنولوجى إلى آراء المواطنين حول المراكز التكنولوجية، حيث أعرب المواطنون عن رضاهم عن الخدمات المقدمة وكفاءة مقدمى الخدمة مؤكدين على أن توحيد الرسوم على مستوى المحافظة سيحقق المزيد من الرضى لديهم.

كما تفقد محافظ الإسماعيلية سير العمل بوحدة المتغيرات المكانية وكذلك تابع إجراءات العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ متابعًا نسب توريد القمح بالمحافظة حتى الآن والتى بلغت نحو 57.71 % من نسبة المستهدف من القمح.