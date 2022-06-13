اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 يونيو 2022 06:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع تقديم الخدمات الجماهيرية بالمركز التكنولوجي بالديوان العام

الإثنين، 13 يونيو 2022 05:56 م
محافظ الإسماعيلية يتابع تقديم الخدمات الجماهيرية بالمركز التكنولوجي بالديوان العام المحافظ يتابع تقديم الخدمات الجماهيرية بالمركز التكنولوجي
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية اليوم، المركز التكنولوجى الرئيسى بديوان عام المحافظة، يرافقه اللواء هشام الطويل، السكرتير المساعد للمحافظة والمشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة واللواء هنرى إبراهيم، معاون المحافظ ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ تابع فيها سير العمل والتعرف على أى مشاكل قد تقابل المواطنين.

 

واستمع "بشارة" خلال جولته بالمركز التكنولوجى إلى آراء المواطنين حول المراكز التكنولوجية، حيث أعرب المواطنون عن رضاهم عن الخدمات المقدمة وكفاءة مقدمى الخدمة مؤكدين على أن توحيد الرسوم على مستوى المحافظة سيحقق المزيد من الرضى لديهم.

 

كما تفقد محافظ الإسماعيلية سير العمل بوحدة المتغيرات المكانية وكذلك تابع إجراءات العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ متابعًا نسب توريد القمح بالمحافظة حتى الآن والتى بلغت نحو 57.71 % من نسبة المستهدف من القمح.

المحافظ يتابع تقديم الخدمات الجماهيرية بالمركز التكنولوجي (1)
المحافظ يتابع تقديم الخدمات الجماهيرية بالمركز التكنولوجي (1)

المحافظ يتابع تقديم الخدمات الجماهيرية بالمركز التكنولوجي (2)
المحافظ يتابع تقديم الخدمات الجماهيرية بالمركز التكنولوجي (2)

المحافظ يتابع تقديم الخدمات الجماهيرية بالمركز التكنولوجي (3)
المحافظ يتابع تقديم الخدمات الجماهيرية بالمركز التكنولوجي (3)

المحافظ يتابع تقديم الخدمات الجماهيرية بالمركز التكنولوجي (4)
المحافظ يتابع تقديم الخدمات الجماهيرية بالمركز التكنولوجي (4)

المحافظ يتابع تقديم الخدمات الجماهيرية بالمركز التكنولوجي (5)
المحافظ يتابع تقديم الخدمات الجماهيرية بالمركز التكنولوجي (5)

المحافظ يتابع تقديم الخدمات الجماهيرية بالمركز التكنولوجي (6)
المحافظ يتابع تقديم الخدمات الجماهيرية بالمركز التكنولوجي (6)

المحافظ يتابع تقديم الخدمات الجماهيرية بالمركز التكنولوجي (7)
المحافظ يتابع تقديم الخدمات الجماهيرية بالمركز التكنولوجي (7)

المحافظ يتابع تقديم الخدمات الجماهيرية بالمركز التكنولوجي (8)
المحافظ يتابع تقديم الخدمات الجماهيرية بالمركز التكنولوجي (8)

 


المركز التكنولوجي

الخدمات الجماهيريه

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

اخبار المحافظات

محافظ الاسماعيليه

توريد القمح



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة