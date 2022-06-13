محافظ أسوان يعتمد قواعد تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام والخاص والفنى

أسوان - عبد الله صلاح

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قواعد تنسيق قبول الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية، سواء للتعليم العام أو الخاص أو الفنى للعام الدراسى القادم 2022/2023 من الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى.

وسيكون الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام 215 درجة ، كما سيكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام ( الخاص ) للخدمات والمنازل 140 درجة ، في حين يتراوح الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى والمهنى والخدمات فنى ما بين 140 درجة إلى 220 درجة حسب نوعية المدرسة ونظام الدراسة بها.

جاء ذلك أثناء عرض عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم لقواعد التنسيق على محافظ أسوان والذى أطمئن على مراعاة التنوع فى تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والفنى للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية ، بالإضافة إلى تحقيق الإستقرار للعملية التعليمية يتطلب تشكيل لجان لمتابعة قبول و تحويل المعلمين و الطلاب بين المدارس بمنتهى الشفافية والعدالة.