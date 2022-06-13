اليوم السابع
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"مجلس حكماء المسلمين" يشيد بدور مصر والمغرب في دعم دول القارة الإفريقية

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:41 م
"مجلس حكماء المسلمين" يشيد بدور مصر والمغرب في دعم دول القارة الإفريقية مجلس حكماء المسلمين
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أشاد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبدالسلام، بالدور المهم والبارز الذي تضطلع به مصر والمغرب في دعم دول القارة الإفريقية وتعزيز التعاون المشترك معها في العديد من القضايا خاصة مكافحة التطرف والإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الإثنين، أن ذلك جاء خلال لقاء المستشار محمد عبدالسلام، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، في مدينة طنجة المغرب، حيث بحثا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التعاون بين مجلس حكماء المسلمين ومفوضية الاتحاد الإفريقي في دعم قضايا تعزيز السلام والتعايش بين شعوب القارة، ودعم المجلس لجهود المفوضية الرامية لتعزيز التآخي والتعايش بين جميع مكونات القارة السمراء.

وأشار الجانبان إلى الدور البارز الذي يقوم به الأزهر الشريف من خلال البعثات الأزهرية للقارة الإفريقية، وكذلك الطلاب الوافدين الأفارقة الذين يدرسون في الأزهر الشريف لمواجهة الفكر المتطرف وتحصين الشباب فكريًا وثقافيًا.

وأكدا أهمية استثمار النموذج الاستثنائي الذي قدمه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية من خلال إعلانهما التاريخي لوثيقة الأخوة الإنسانية من أبوظبي في الرابع من فبراير 2019، التي ترعى تفعيلها وتحقيق أهدافها ومبادئها عالميًا دولة الإمارات العربية المتحدة.

 


مجلس حكماء المسلمين

مصر

دعم دول القارة الإفريقية

القارة الإفريقية



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