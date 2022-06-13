مباحث الغربية تضبط المتهم بذبح طفل لسرقة هاتفه بالإكراه فى المحلة

الغربية عادل ضرة

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالمحلة، تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بالغربية، من ضبط عاطل متهم بذبح طفل بسلاح أبيض بقصد سرقة هاتفه المحمول بالإكراه وتم نقل الطفل لمستشفى المحلة العام فى حالة حرجة.

كان اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة، بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى المحلة، العام بوصول طفل يدعي"ي.م" 15 سنة، طالب مصاب بجرح ذبحى بالرقبة، ووضعه بالعناية المركزة.

وكشفت التحريات تعرض المجنى عليه لمحاولة سرقة بالإكراه بمنطقة مكتب العمل وتم تحديد هوية المتهم من خلال تتبع كاميرات المراقبة تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.