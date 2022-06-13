ما حدش يقدر يقرّب من ميّة مصر.. ملخص حديث الرئيس السيسي مع الإعلاميين اليوم

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشكر للفلاحين لتوريدهم ما يقرب من 4 ملايين طن قمح خلال الموسم الحالى.

وقال الرئيس السيسى خلال حديثه مع الإعلاميين على هامش افتتاح مشروعات تنموية الحوار الوطنى هدفه الوصول لأرضية مشتركة وسنتحدث ونستمع لبعضنا.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما قاله الرئيس السيسى مع الإعلاميين على هامش افتتاح مشروعات تنموية.

أشكر الفلاحين لتوريدهم ما يقرب من 4 ملايين طن قمح

ما حدش هيقرّب من مياه مصر.. بس أنا كلامى مش كتير

الحوار الوطنى هدفه الوصول لأرضية مشتركة وسنتحدث ونستمع لبعضنا



الرئيس السيسى

انتهينا من 9 مناطق صناعية ولا نستطيع تحمل تكلفة توقف الإنتاج

نعمل على إضافة أكثر من مليون فدان للرقعة الزراعية خلال عامين

الدولة تهدف إلى الحفاظ على مستويات الأسعار دون زيادة

لدينا ما يكفى من مخزون السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر

لدينا فرص كبيرة للاستثمار وحريصون على توفير مستلزمات الإنتاج